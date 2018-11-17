"Розібрали Україну, як велосипед". Словацькі ЗМІ розхвалюють свою збірну за ефектний розгром команди Шевченка

Словаччина знищила збірну України в останньому для нас матчі Ліги націй з рахунком 4:1. Місцеві журналісти не шкодували компліментів новому головному тренеру Павелу Гапалу, однак в ейфорію після розгрому України не впадають.

Всі словацькі ЗМІ за підсумками тріумфального матчу проти України акцентують увагу на трьох моментах. По-перше, захоплюються дебютом нового наставника "соколів" Павела Гапала, який обіграв лідера групи. По-друге, називають перемогу в Трнаві реваншем за поразку у Львові. По-третє, наголошують, що цей результат не матиме жодного значення без перемоги над Чехією в останньому матчі – тоді Словаччина вилетить у дивізіон C.

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"Таким чином Словаччина здобула другу перемогу у 8 поєдинках проти України – при трьох поразках і трьох нічиїх. Цей успіх став розкішним реваншем за мінімальну вересневу невдачу у Львові з рахунком 0:1.

Щаслива рука Гапала проти України – ми хочемо перемогти у Празі. Словацькі футболісти показали себе у неймовірному світлі в першому матчі під керівництвом Павела Гапала", – йдеться вже в іншому матеріалі цього видання.

Словаччина – Україна – 4:1 – відео голів

SME: Дебют Гапала вийшов прекрасним – Словаччина не дала Україні жодного шансу

Sportky: Дебют Гапала на лаві збірної – наче книга чудес: Словаччина розгромно здолала Україну!

Sport: Словаччина в дебютному матчі під Гапалом не залишила Україні шансу на успіх

Sport24: Фантастичний дебют Гапала у збірній Словаччини – "соколи" розібрали Україну, як велосипед

Pravda: Словаки розкатали Україну. 4 голи забито, ще багато шансів змарновано