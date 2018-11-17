"Неймовірно шикарна ганьба" та "Здається, Шева спеціально "злив" Бойка": реакція соцмереж на Словаччина – Україна

Збірна України завершила свої виступи на груповому етапі Ліги націй розгромною поразкою від Словаччини. Попри гарантоване перше місце у групі, гра "синьо-жовтих" викликала справжнє невдоволення у соцмережах.
Україна поступилась на виїзді Словаччині з рахунком 1:4. Андрій Шевченко вирішив випробувати нову схему 3-4-3, однак експеримент наставника "синьо-жовтих" повністю провалився, визнають експерти. Крім цього, чимало критики на свою адресу отримав Денис Бойко, який замінив у воротах Пятова та відверто не виручив команду.
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"У вересні 2005-го збірна провела, попри поразку, один з найкращих матчів за змістом гри. Проти Туреччини, коли вже вийшли на ЧС. Відтоді більшість поєдинків без турнірної мотивації можна схарактеризувати невеличкою перестановкою рядків класика: Буратіно, дружочєк, я так устала", – пояснює коментатор Дмитро Джулай провал збірної України.
Журналіст програми ПРОФУТБОЛ та коментатор 2+2 Роман Бебех також вважає, що підопічні Шевченка грали без настрою: "Питання не в новій схемі, а в тому, що ми перший тайм пішки відходили".
"Востаннє збірна України пропустила чотири м'ячі у офіційному матчі на ЧС-2006 від Іспанії", – нагадує журналіст програми ПРОФУТБОЛ та футбольний коментатор Вадим Скічко.
"Ні, здається, Шевченко спеціально "злив" Бойка таким експериментом", – іронізує блогер Михайло Смоловий.
Коментатор каналів Футбол 1/2 Віктор Вацко закликає Шеву не боятись експериментувати після погрому від словаків: "Експеримент провалився. Але це аж ніяк не означає, що більше експериментувати не потрібно".
"Давно подобалася гра Борячука. Це перший український форвард за довгий час, який не просто бореться-чіпляється за м’яч, а має швидкість для роботи у вільних зонах та пластичність при завершальних ударах. Не розумію скепсису інтернет-експертів щодо його появи в основі", – відзначає гру форварда Шахтаря коментатор каналів Футбол 1/2 Кирило Круторогов.
"Експеримент – це добре, але тактика 3-4-3 для збірної України в першому таймі виявилася жахливою. Плюс помилка (або дві Бойко). Ну і відсутність в першу чергу Марлоса дуже помітна", – вважає колишній гравець збірної України Євген Левченко, який також звертає увагу на слабку гру Бойка.
"У ситуації, коли потрібно відігравати три м'ячі за півгодини, Шевченко терміново піднімає з лави Коваленко. Нагадало ситуацію на ЧС-2010, коли Капелло при 1:4 з німцями випустив Хескі.
А можна від місця в дивізіоні А відмовитися? Просто спитав", – іронізує блогер Віталій Пасічний.
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"Мої карі очі багато чого бачили. Але сьогодні. Розхлябаність і незграбність гравців нашої збірної довела до розгрому від словаків. Краще б я на це дивився".
"Неймовірно шикарний розгром".
"Жахливий перший тайм збірної ще гірший, якщо розуміти, що це практично основний склад, за винятком 2,5 позицій.
Був би доречний емодзі "здутий м'яч", є такий?", – пише експерт каналів Футбол 1/2 Артур Валерко.
"Давно Шева так не лажав. Ще ніколи. Побачимося завтра".
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