"Неймовірно шикарна ганьба" та "Здається, Шева спеціально "злив" Бойка": реакція соцмереж на Словаччина – Україна

Збірна України завершила свої виступи на груповому етапі Ліги націй розгромною поразкою від Словаччини. Попри гарантоване перше місце у групі, гра "синьо-жовтих" викликала справжнє невдоволення у соцмережах.

Україна поступилась на виїзді Словаччині з рахунком 1:4. Андрій Шевченко вирішив випробувати нову схему 3-4-3, однак експеримент наставника "синьо-жовтих" повністю провалився, визнають експерти. Крім цього, чимало критики на свою адресу отримав Денис Бойко, який замінив у воротах Пятова та відверто не виручив команду.

Словаччина – Україна: Шевченко шокує тактикою, Бойко і компанія – дитячими провалами у матчі Ліги націй

"У вересні 2005-го збірна провела, попри поразку, один з найкращих матчів за змістом гри. Проти Туреччини, коли вже вийшли на ЧС. Відтоді більшість поєдинків без турнірної мотивації можна схарактеризувати невеличкою перестановкою рядків класика: Буратіно, дружочєк, я так устала", – пояснює коментатор Дмитро Джулай провал збірної України.

У вересні 2005-го збірна провела, попри поразку, один з найкращих матчів за змістом гри. Проти Туреччини, коли вже вийшли на ЧС. Відтоді більшість поєдинків без турнірної мотивації можна схарактеризувати невеличкою перестановкою рядків класика: Буратіно, дружочєк, я так устала. — Dmytro Dzhulai (@dmytrodzhulai) 16 листопада 2018 р.

Журналіст програми ПРОФУТБОЛ та коментатор 2+2 Роман Бебех також вважає, що підопічні Шевченка грали без настрою: "Питання не в новій схемі, а в тому, що ми перший тайм пішки відходили".

Питання не в новій схемі, а в тому, що ми перший тайм пішки відходили #СловаччинаУкраїна — Роман Бебех (@roman_bebekh) 16 листопада 2018 р.

"Востаннє збірна України пропустила чотири м'ячі у офіційному матчі на ЧС-2006 від Іспанії", – нагадує журналіст програми ПРОФУТБОЛ та футбольний коментатор Вадим Скічко.

Востаннє збірна України пропустила чотири м'ячі у офіційному матчі на ЧС-2006 від Іспанії — Вадим Скічко (@VadymSkichko) 16 листопада 2018 р.

"Ні, здається, Шевченко спеціально "злив" Бойка таким експериментом", – іронізує блогер Михайло Смоловий.

Коментатор каналів Футбол 1/2 Віктор Вацко закликає Шеву не боятись експериментувати після погрому від словаків: "Експеримент провалився. Але це аж ніяк не означає, що більше експериментувати не потрібно".

Експеримент провалився. Але це аж ніяк не означає, що більше експериментувати не потрібно. — Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) 16 листопада 2018 р.

"Давно подобалася гра Борячука. Це перший український форвард за довгий час, який не просто бореться-чіпляється за м’яч, а має швидкість для роботи у вільних зонах та пластичність при завершальних ударах. Не розумію скепсису інтернет-експертів щодо його появи в основі", – відзначає гру форварда Шахтаря коментатор каналів Футбол 1/2 Кирило Круторогов.

Давно подобалася гра Борячука. Це перший український форвард за довгий час, який не просто бореться-чіпляється за м’яч, а має швидкість для роботи у вільних зонах та пластичність при завершальних ударах. Не розумію скепсису інтернет-експертів щодо його появи в основі. — Кирило Круторогов (@Krutorogov) 16 листопада 2018 р.

"Експеримент – це добре, але тактика 3-4-3 для збірної України в першому таймі виявилася жахливою. Плюс помилка (або дві Бойко). Ну і відсутність в першу чергу Марлоса дуже помітна", – вважає колишній гравець збірної України Євген Левченко, який також звертає увагу на слабку гру Бойка.

Эксперимент- это хорошо, но тактика 3-4-3 для сборной Украины в первом тайме оказалась ужасной. Плюс ошибка(или две Бойко). Ну и отсутсвие в первую очередь Марлоса очень заметно. — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 16 листопада 2018 р.

Мне очень жаль и обидно, что Бойко так неудачно сыграл. Но это профессиональный спорт и здесь нет места сантиментам. — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 16 листопада 2018 р.

"У ситуації, коли потрібно відігравати три м'ячі за півгодини, Шевченко терміново піднімає з лави Коваленко. Нагадало ситуацію на ЧС-2010, коли Капелло при 1:4 з німцями випустив Хескі.

А можна від місця в дивізіоні А відмовитися? Просто спитав", – іронізує блогер Віталій Пасічний.

В ситуации, когда нужно отыгрывать три мяча за полчаса, Шевченко срочно поднимает со скамейки Коваленко. Напомнило ситуацию на ЧМ-2010, когда Капелло при 1:4 с немцами выпустил Хески.



А можно от места в дивизионе А отказаться? Просто спросил. — Виталий Пасичный (@V_pas) 16 листопада 2018 р.

УЄФА шокований розгромом України – здивований "емодзі" говорить сам за себе.

"Мої карі очі багато чого бачили. Але сьогодні. Розхлябаність і незграбність гравців нашої збірної довела до розгрому від словаків. Краще б я на це дивився".

Мои карие глаза многое видали.Но сегодня.Расхлябанность и угловатость игроков нашей сборной довела до разгрома от словаков.Уж лучше я на это не смотрел.#СловакияУкраина — George Fateev (@ApostolGeorgeUA) 16 листопада 2018 р.

"Неймовірно шикарний розгром".

"Жахливий перший тайм збірної ще гірший, якщо розуміти, що це практично основний склад, за винятком 2,5 позицій.



Був би доречний емодзі "здутий м'яч", є такий?", – пише експерт каналів Футбол 1/2 Артур Валерко.

Жахливий перший тайм збірної ще гірший, якщо розуміти, що це практично основний склад, за винятком 2,5 позицій. #SLKUKR



Був би доречний емодзі "здутий м'яч", є такий? — Artur Valerko (@ArchieValerko) 16 листопада 2018 р.

"Давно Шева так не лажав. Ще ніколи. Побачимося завтра".

Давно Шева так не лажал. Ещё никогда. Увидимся завтра. — Андрей Колесник (@and_kolesnik) 16 листопада 2018 р.

І ще трохи про гру Бойка...

"Розібрали Україну, як велосипед". Словацькі ЗМІ розхвалюють свою збірну за ефектний розгром команди Шевченка