Туніс виявився сильнішим за Нігерію у другому матчі 1/8 фіналу Кубка африканських націй-2022. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Кубок африканських націй-2022, 1/8 фіналу

Нігерія – Туніс – 0:1

Гол: Мсакні, 47

Вилучення: Івобі, 64 (Нігерія)

У другому матчі плей-офф КАН-2022 Туніс втримав перемогу над Нігерією. Гра вийшла складною для обох команд. Перший тайм завершився без голів, а от старт другого визначив долю матчу – Мсакні класно протягнув м'яч з центра поля та пробив з-за меж штрафного – м'яч опинився у воротах від рук голкіпера.

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