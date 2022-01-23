Буркіна-Фасо виявилась сильнішою за Габон, здолавши суперника лише у серії пенальті, та оформила путівку до наступного раунду плей-офф Кубка африканських націй. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Кубок африканських націй-2022, 1/8 фіналу

Буркіна-Фасо – Габон – 1:1 (серія пенальті – 7:6)

Голи: Б. Траоре, 28 – Гіра, 90+1, (аг.)

Нереалізований пенальті: Б. Траоре, 18 (Буркіна-Фасо)

Вилучення: Обісса, 67, (Габон)

Габон захопив контроль над м'ячем у першому таймі, проте саме Буркіна-Фасо мала найкращі моменти до перерви. Головною дійовою особою став Бертран Траоре, який примудрився не забити пенальті на 18 хвилині – потужний удар представника АПЛ прийняла на себе поперечка.

Втім, через 10 хвилин Бертран таки забив – нападник втік від захисників та пробив повз голкіпера. М'яч від стійки закотився у ворота. Габон міг відігратись до перерви, але гол Бупендзи скасували через офсайд.

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У другому таймі габонці діяли трохи поспішно у спробах відігратись, що призводило до грубощів. Чотири жовті картки по перерві (ще три у першій половині) – зайве свідчення цьому. Одна з них перетворилась на вилучення Обісси, що сильно ускладнило завдання відігратись. Але це таки вдалось. Спочатку удару Бупендзи зі штрафного трохи забракло точності, а у компенсований час Манга замкнув подачу з кутового – м'яч від захисника Буркіна-Фасо Гіри опинився у воротах.

Овертайми голів не подарували, тож путівку розіграли у серії пенальті. Буркіна-Фасо виявилась сильнішою, перегравши суперника 7:6, допустивши лише 2 промахи з одинадцятиметрової позначки. Таким чином, саме Буркіна-Фасо стала першим чвертьфіналістом КАН-2022, де очікує на переможця пари Нігерія – Туніс.

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