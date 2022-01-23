Кубок африканских наций-2022, 1/8 финала

Нигерия – Тунис – 0:1

Гол: Мсакни, 47

Удаление: Ивоби, 64 (Нигерия)

Во втором матче плей-офф КАН-2022 Тунис удержал победу над Нигерией. Игра получилась сложной для обеих команд. Первый тайм завершился без голов, а вот старт второго определил судьбу матча – Мсакни классно протянул мяч с центра поля и пробил из-за пределов штрафной – сфера оказалась в воротах от рук голкипера.

La Tunisie est entrain de confirmer son match XXL contre le Nigeria avec le but de Diego Armando Youssef Msakni #CAN2021 #CANTotalEnergies2021 #TeamTunisia pic.twitter.com/of6jWQtfK7 — Yassine (@yassine_954) January 23, 2022

Наставник сборной Нигерии решил заменить лидера атак Ихеаначо, выпустив вместо него одноклубника Миколенко Ивоби. Решение стало роковым – Алекс уже через 5 минут увидел перед собой красную карточку. Тунис в большинстве (хотя и с ослабленным составом из-за коронавируса, звезда команды Хазри появился на поле только в конце встречи) все же одержал победу.

Буркина-Фасо в эпичной серии пенальти победила Габон и стала первым участником 1/4 финала КАН

Таким образом, тунисцы будут противостоять Буркина-Фасо в рамках 1/4 КАН. Будущий соперник Туниса сегодня обыграл Габон в серии пенальти (1:1 в основное время, 7:6 в послематчевой лотерее).