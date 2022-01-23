Тунис в большинстве одолел Нигерию, став вторым четвертьфиналистом КАН-2022 – одноклубник Миколенко стал антигероем
23 января 23:10 - Читати українською
Тунис оказался сильнее Нигерии во втором матче 1/8 финала Кубка африканских наций-2022. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.
Кубок африканских наций-2022, 1/8 финала
Нигерия – Тунис – 0:1
Гол: Мсакни, 47
Удаление: Ивоби, 64 (Нигерия)
Во втором матче плей-офф КАН-2022 Тунис удержал победу над Нигерией. Игра получилась сложной для обеих команд. Первый тайм завершился без голов, а вот старт второго определил судьбу матча – Мсакни классно протянул мяч с центра поля и пробил из-за пределов штрафной – сфера оказалась в воротах от рук голкипера.
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