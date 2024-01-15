КАН-2023: Камерун у більшості врятував нічию в поєдинку з Гвінеєю
Камерун підхопив тенденцію невдалих матчів фаворитів, розійшовшись миром з Гвінеєю. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".
Кубок африканських націй-2023, 1-й тур, група C
Камерун – Гвінея – 1:1
Голи: Магрі, 51 – Байо, 10
Вилучення: Камано, 45+3 (Гвінея)
Гвінея повела в рахунку на 10-й хвилині завдяки хаотичному голу Байо – нападник скористався розгубленими діями захисту Камеруну. "Незламні леви" після цього очікувано більше володіли м'ячем, а під кінець першого тайму Гвінея залишилась у меншості – Камано наступив ззаду на ногу суперника. Арбітр вилучив його лише після перегляду VAR.
КАН: Сенегал розбив Гамбію – з трансляцією матчу по всьому світу стався конфуз
Камерун відігрався на старті другого тайму. Н'Куду навісив з лівого флангу, а Магрі у стрибку головою замкнув, переправивши у ворота м'яч ударом від газону. Камерунці продовжували штурмувати ворота Ібрагіма Коне, але воротар гвінейців втримав ворота на замку.
Таким чином, Сенегал став одноосібним лідером групи C з 3 очками, а Камерун та Гвінея набрали по 1 пункту. Гамбія замикає квартет з 0 балів.
Салах мріє про помсту Мане, різка заява півфіналіста ЧС-2022, авантюрний представник УПЛ – прев'ю Кубка Африки