Камерун підхопив тенденцію невдалих матчів фаворитів, розійшовшись миром з Гвінеєю. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Кубок африканських націй-2023, 1-й тур, група C

Камерун – Гвінея – 1:1

Голи: Магрі, 51 – Байо, 10

Вилучення: Камано, 45+3 (Гвінея)

Гвінея повела в рахунку на 10-й хвилині завдяки хаотичному голу Байо – нападник скористався розгубленими діями захисту Камеруну. "Незламні леви" після цього очікувано більше володіли м'ячем, а під кінець першого тайму Гвінея залишилась у меншості – Камано наступив ззаду на ногу суперника. Арбітр вилучив його лише після перегляду VAR.

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Камерун відігрався на старті другого тайму. Н'Куду навісив з лівого флангу, а Магрі у стрибку головою замкнув, переправивши у ворота м'яч ударом від газону. Камерунці продовжували штурмувати ворота Ібрагіма Коне, але воротар гвінейців втримав ворота на замку.

Таким чином, Сенегал став одноосібним лідером групи C з 3 очками, а Камерун та Гвінея набрали по 1 пункту. Гамбія замикає квартет з 0 балів.

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