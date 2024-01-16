КАН-2023, групповой раунд, 1 тур

Тунис – Намибия – 0:1

Гол: Готто, 88

Буркина-Фасо – Мавритания – 1:0

Гол: Траоре, 90+6 (пен)

Тунис приехал на Кубок Африки в статусе одного из фаворитов, но в первом же матче "Орлы Карфагена" потерпели поражение от скромной Намибии, на победу которой букмекеры давали коэффициент 10.

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Намибия весь матч демонстрировала хороший футбол и создавала моменты, однако лидер команды Шалулиле упустил три шанса забить. Тунис тоже не мог использовать свои возможности.

Развязка наступила в последние минуты основного времени. Готто отозвался на подачу с фланга и головой забил победный для Намибии гол. Деон даже оформил дубль, но судьи отменили взятие ворот из-за офсайда.

Буркина-Фасо также вырвала победу над Мавританией в последний момент. Исса Каборе из Лутона упал в чужой штрафной и заработал пенальти, а Бертран Траоре из Астон Виллы реализовал 11-метровый. Таким образом, Буркина-Фасо стала лидером группы D, в которой есть Алжир.