Тунис сенсационно проиграл Намибии в первом матче на КАН-2023
Намибия неожиданно обыграла Тунис и одержала первую победу в истории Кубка африканских наций.
КАН-2023, групповой раунд, 1 тур
Тунис – Намибия – 0:1
Гол: Готто, 88
Буркина-Фасо – Мавритания – 1:0
Гол: Траоре, 90+6 (пен)
Тунис приехал на Кубок Африки в статусе одного из фаворитов, но в первом же матче "Орлы Карфагена" потерпели поражение от скромной Намибии, на победу которой букмекеры давали коэффициент 10.
КАН-2023: Камерун в большинстве спас ничью в поединке с Гвинеей
Намибия весь матч демонстрировала хороший футбол и создавала моменты, однако лидер команды Шалулиле упустил три шанса забить. Тунис тоже не мог использовать свои возможности.
Развязка наступила в последние минуты основного времени. Готто отозвался на подачу с фланга и головой забил победный для Намибии гол. Деон даже оформил дубль, но судьи отменили взятие ворот из-за офсайда.
Буркина-Фасо также вырвала победу над Мавританией в последний момент. Исса Каборе из Лутона упал в чужой штрафной и заработал пенальти, а Бертран Траоре из Астон Виллы реализовал 11-метровый. Таким образом, Буркина-Фасо стала лидером группы D, в которой есть Алжир.