В рамках 5-го Серії А Сассуоло у божевільній перестрілці не зміг виявити сильнішого із Торіно. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Сассуоло ще не програвав у цьому сезоні, а "бики", навпаки, розпочали з трьох поразок поспіль, тому матч обіцяв бути цікавим. Інтриги додавав непроглядний туман – видимість була жахливою і очікувати можна було будь-чого. Гравці Торіно відкрили рахунок на 33-й хвилині. Войвода навісив у карний майданчик, де Лінетті миттєво пробив з вбивчої відстані.

У другому таймі туман дещо розсіявся і видимість покращала. Господарі відчайдушно намагались зрівняти і їм це вдалось на 71-й. Джурічіч отримав розрізну у штрафний майданчик і в дотик вистрілив – м'яч рикошетом від захисника залетів у сітку. Невдовзі Белотті виборов у захисника довгу навісну передачу і низом пробив у лівий кут, вивівши "биків" уперед. Трохи згодом, перевагу закріпив Лукіч. Сассуоло не збирався здаватись і до кінця матчу Кірікеш та Капуто поклали по одному і зрівняли рахунок. Божевільна перестрілка тривала до останніх секунд матчу, але більше забити не вдалось жодній із команд.

Через цю нічию Сассуоло втратив шанс очолити турнірну таблицю і розташувався на другому місці із 11-ма пунктами, натомість Торіно здобуває перший заліковий бал у свій актив і посідає 19-те місце першості.

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