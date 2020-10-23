Наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні перелічив гравців, які вирішили свої проблеми зі здоров'ям.

Півзахисник Руслан Маліновський залікував своє мікропошкодження і готовий допомогти команді. Українцю довелося пропустити зустріч з Мітьюлландом у Лізі чемпіонів.

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"Міранчук ще не готовий, він мало тренувався зі своїми товаришами по команді. У Ламмерса, з іншого боку, була проблема з кишечником у Данії, і ми оцінюємо його стан. Зі спортивної точки зору він ідеально підходить команді. Завтра Маліновський також буде доступний, на відміну від середи", – наводить слова Гасперіні Gazzetta dello Sport.

Додамо, що Аталанта вже оголосила заявку на матч 5 туру Серії А проти Сампдорії. Маліновський, Ламмерс і Міранчук опинилися серед викликаних.

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