В рамках 5-го Серии А Сассуоло в безумной перестрелке не смог выявить сильнейшего с Торино. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Сассуоло еще не проигрывал в этом сезоне, а "быки", наоборот, начали с трех поражений подряд, поэтому матч обещал быть интересным. Интриги добавлял непроглядный туман – видимость была ужасной и ожидать можно было чего угодно. Игроки Торино открыли счет на 33-й минуте. Войвода навесил в штрафную, где Линетти мгновенно пробил с убойного расстояния.

Во втором тайме туман несколько рассеялся и видимость улучшилась. Хозяева отчаянно пытались сравнять и им это удалось на 71-й. Джуричич получил разрезную в штрафную и в касание выстрелил – мяч рикошетом от защитника залетел в сетку. Вскоре Белотти выборол у защитника длинную навесную передачу и низом пробил в левый угол, выведя "быков" вперед. Чуть позже, преимущество закрепил Лукич. Сассуоло не собирался сдаваться и до конца матча Кирикеш и Капуто положили по одному и сравняли счет. Сумасшедшая перестрелка продолжалась до последних секунд матча, но больше забить не удалось ни одной из команд.

Из-за этой ничьи Сассуоло потерял шанс возглавить турнирную таблицу и расположился на втором месте с 11-ю пунктами, а Торино приобретает первый зачетный балл в свой актив и занимает 19-е место первенства.

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