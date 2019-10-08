Тухель зробив суворе попередження Неймару

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель не обіцяє легкого життя зірковому бразильцеві попри його феєричні виступи в останніх матчах.

"У нас було не так багато розмов віч-на-віч. Змінилося небагато. Я знав про його бажання змінити команду, він знав, що мені це не сподобалося. Але ми обидва усвідомлювали, що це не моє рішення і не його рішення – потрібно було знайти клуб, який був готовий заплатити необхідну ціну, і тоді б ПСЖ погодився.

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Ми розуміли, що не варто псувати стосунки, тому що залишався варіант, за якого ми продовжимо роботу разом. Було б нерозумно дати цьому вплинути на нас.

Коли все закінчилося, я сказав йому: "Ти думаєш, що найскладніше позаду, але тепер тобі доведеться справлятися зі мною. Я змушу тебе працювати, тому готуйся, найскладніше попереду".

Так, все непросто. Вболівальники висловлюють свою думку, я можу зрозуміти емоції, у них є право демонструвати свої почуття, вони пишаються ПСЖ. І не дуже добре, коли гравець тиждень за тижнем каже, що хоче піти.

Іноді в житті так буває, доводиться зіткнутися з правдою. Доводиться справлятися з реакцією. Я сказав йому це. Але ми тут, і моє завдання – змусити його працювати", – цитує Тухеля BeIN Sports.

Нагадаємо, Неймар зазнав жорсткого цькування вболівальників ПСЖ за своє відкрите бажання покинути клуб і приєднатися до Барселони. Поступово бразилець повертається на лідерські позиції у складі французького гранда – в його активі вже чотири голи в п'яти матчах поточного сезону Ліги 1.

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