Тухель сделал строгое предупреждение Неймару

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель не сулит легкой жизни звездному бразильцу, несмотря на его феерические выступления в последних матчах.

"У нас было не так много разговоров с глазу на глаз. Изменилось немного. Я знал о его желании сменить команду, он знал, что мне это не понравилось. Но мы оба понимали, что это не мое решение и не его решение – нужно было найти клуб, который был готов заплатить требуемую цену, и тогда бы ПСЖ согласился.

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Мы понимали, что не стоит портить отношения, потому что оставался вариант, при котором мы продолжим работу вместе. Было бы глупо дать этому повлиять на нас.

Когда все закончилось, я сказал ему: "Ты думаешь, что самое сложное позади, но теперь тебе придется справляться со мной. Я заставлю тебя работать, потому готовься, самое сложное впереди".

Да, все просто. Болельщики высказывают свое мнение, я могу понять их эмоции, у них есть право демонстрировать свои чувства, они гордятся ПСЖ. И не очень хорошо, когда игрок неделю за неделей говорит, что хочет уйти.

Иногда в жизни так бывает, приходится столкнуться с правдой. Приходится справляться с реакцией. Я сказал ему это. Но мы здесь, и моя задача – заставить его работать", – цитирует Тухеля BeIN Sports.

Напомним, Неймар стал жертвой жесткой травли болельщиков ПСЖ за свое открытое желание покинуть клуб и присоединиться к Барселоне. Постепенно бразилец возвращается на лидерские позиции в составе французского гранда – в его активе уже четыре гола в пяти матчах текущего сезона Лиги 1.

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