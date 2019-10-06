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Неймар показав шоу проти Анже: феєричні фінти та технічний гол на десерт

12:17 1015 Читать на русском
Неймар показав шоу проти Анже: феєричні фінти та технічний гол на десерт
Неймар / ФК Парі Сен-Жермен

Скандальний форвард Парі Сен-Жермен Неймар продовжує набирати оптимальні кондиції через ігри французької Ліги 1. Черговою жертвою бразильця став Анже.

 

27-річний нападник відіграв проти анжейців усі 90 хвилин і запам'ятався кількома яскравими моментами.

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Зокрема, Неймар кілька разів пошив у дурні суперників завдяки філігранній техніці. А під завісу матчу підсумував вдалий перфоманс голом у ворота гостей. Шупо-Мотінг вивів бразильця фактично віч-на-віч із голкіпером, якого Неймар легко обіграв і катнув м'яч у порожні ворота.

У нинішньому сезоні в активі Неймара 4 голи в п'яти матчах чемпіонату Франції.

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Теги
Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франція Відеоновини Футбольні фінти ПСЖ - Анже
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