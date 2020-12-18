Керівництво ПСЖ не має наміру продовжувати співпрацю з нинішнім наставником.

Боси ПСЖ незадоволені роботою Томаса Тухеля на тренерському містку парижан і відмовляються продовжувати контракт з німцем, повідомляє ESPN.

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Чинна угода про співпрацю між клубом та 47-річним фахівцем розрахована до літа 2021-го. На заміну Тухелю розглядаються два топ-варіанти – Массіміліано Аллегрі та Маурісіо Почеттіно, які після Ювентуса та Тоттенхема відповідно залишаються безробітними.

У чемпіонаті Франції після 15 турів ПСЖ розташувався на другій сходинці, а у плей-офф Ліги чемпіонів на парижан очікує Барселона.

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