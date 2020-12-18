Боссы ПСЖ недовольны работой Томаса Тухеля на тренерском мостике парижан и отказываются продлевать контракт с немцем, сообщает ESPN.

Манчестер Юнайтед рассматривает Тухеля на замену Сульшеру – немец также заинтересован в сотрудничестве

Действующее соглашение о сотрудничестве между клубом и 47-летним специалистом рассчитано до лета 2021-го. На замену Тухелю рассматриваются два топ-варианта – Массимилиано Аллегри и Маурисио Почеттино, которые после Ювентуса и Тоттенхэма соответственно остаются безработными.

В чемпионате Франции после 15 туров ПСЖ расположился на второй строчке, а в плей-офф Лиги чемпионов на парижан ожидает Барселона.

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