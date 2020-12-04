"Червоні дияволи" все ще розглядають варіант з Томасом Тухелем, стверджує журналіст Bild Крістіан Фальк. Німецький фахівець нібито також не проти співпраці.

"Я прийшов у ПСЖ не для того, щоб грати в Лізі Європи": Неймар – про рятівну перемогу над Манчестер Юнайтед

Нинішній сезон Тухеля з ПСЖ складається неоднозначно, а конфлікт зі спортивним директором, Леонардо, лише додає головного болю. Втім, становище парижан у чемпіонаті та Лізі чемпіонів доволі перспективне – лідерство і майже гарантований плей-офф. Цікаво, що в останньому турі ЛЧ підопічні Тухеля обіграли саме Манчестер Юнайтед.

Додамо, що чинний контракт німця з ПСЖ розрахований до літа 2021-го, а у Сульшера з Манчестер Юнайтед – на рік довше.

Помста з минулого для Реала та Ман Юнайтед, нова німецька класика та дербі Північного Лондона: топ-5 матчів євровікенду