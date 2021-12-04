"Я не думаю, що ми провели поганий матч, це був нормальний матч. Тут важко грати. У нас було занадто багато індивідуальних помилок, те саме було в матчах з Манчестер Юнайтед та Уотфордом.

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Ми говорили про це, але, мабуть, це не допомогло. Усі причетні до цього, віддавати пас назад – не найкраща ідея. Ми зазнавали труднощів, у тому числі і в обороні. У нас був жахливий пас назад у ноги супернику. На топ-рівні так не можна робити.

Кожна поразка – це яма на дорозі, яка не втримає нас від того, що ми вимагаємо. Нам потрібно грати акуратніше та стабільніше", – цитує Тухеля Football London.

Попри втрату очок Челсі після 15-ти турів АПЛ залишається на вершині таблиці, відірвавшись від Ліверпуля на 2 очки, але мерсисайдці ще не завершили свій матч проти Вулверхемптона.

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