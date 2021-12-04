"Я не думаю, что мы провели плохой матч, это был нормальный матч. Здесь тяжело играть. У нас было слишком много индивидуальных ошибок, то же было в матчах с Манчестер Юнайтед и Уотфордом.

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Мы говорили об этом, но, по-видимому, это не помогло. Все причастны к этому, отдавать пас обратно – не самая лучшая идея. Мы испытывали трудности, в том числе и в обороне. У нас был ужасный пас назад в ноги сопернику. На топ-уровне так нельзя делать.

Каждое поражение – это яма на дороге, которая не удержит нас от того, чего мы требуем. Нам нужно играть более аккуратно и стабильно", – цитирует Тухеля Football London.

Несмотря на потерю очков Челси после 15 туров АПЛ остается на вершине таблицы, оторвавшись от Ливерпуля на 2 очка, но мерсисайдцы еще не завершили свой матч против Вулверхэмптона.

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