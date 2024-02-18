"Я не вважаю сьогоднішню поразку заслуженою. Багато що склалося не на нашу користь. Наше значення xG дорівнювало, здається, 3,4. У нас було 4, 5, 6 першокласних моментів.

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Ми повністю домінували й на рівному місці пропустили, і почали поступатися. Ми билися до кінця і тривалий час грали у меншості. Багато що склалося не на нашу користь. Відчуваю, що сьогоднішня поразка відрізняється від попередніх двох. Зіграй ми ще 5 таких матчів – перемогли б 5 разів.

Чи можемо ми змінити ситуацію? Якщо ви запитаєте мене, то так. Шанси на титул? Насправді це не так реально, але ми вірили в це до кінця минулого сезону, і тому ми все ще віритимемо. Але для цього ми повинні повернутися на правильний шлях", – цитує Тухеля Bayern & Germany.

Нагадаємо, Баварія програла в трьох останніх матчах. Мюнхенці перебувають на другому місці з 50 балами і на вісім очок відстають від Байєра.

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