"Я не считаю сегодняшнее поражение заслуженным. Многое сложилось не в нашу пользу. Наше значение xG равнялось, кажется, 3,4. У нас было 4, 5, 6 первоклассных моментов.

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Мы полностью доминировали и на ровном месте пропустили, и начали уступать счет. Мы бились до конца и долгое время играли в меньшинстве. Многое сложилось не в нашу пользу. Чувствую, что сегодняшнее поражение отличается от предыдущих двух. Сыграй мы еще 5 таких матчей – победили бы 5 раз.

Можем ли мы изменить ситуацию? Если вы спросите меня, то да. Шансы на титул? На самом деле это не так реально, но мы верили в это до конца прошлого сезона, и поэтому мы все еще будем верить. Но для этого мы должны вернуться на правильный путь", – цитирует Тухеля Bayern & Germany.

Напомним, Бавария проиграла в трех последних матчах. Мюнхенцы находятся на втором месте с 50 баллами и на восемь очков отстают от Байера.

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