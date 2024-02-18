Мюнхенці несподівано програли Бохуму (3:2), а перед цим вони програли Лаціо в Лізі чемпіонів (0:1) та Байєру в Бундеслізі (0:3). Вперше з 2015 року Баварія програли три матчі поспіль.

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Як інформує Фабріціо Романо, керівництво мюнхенців вирішило терміново провести зустріч одразу після матчу. Головною темою розмови стане майбутнє Томаса Тухеля.

Журналіст Патрік Штрассер повідомив, що після матчу з Бохумом між Кімміхом і Жолтом Лоу, асистентом Тухеля, сталася запальна перепалка. Гравець та тренер ледь не побилися. Півзахисник відіграв у матчі 63 хвилини, а потім був замінений. Причини конфлікту Кімміха та тренера невідомі.

Нагадаємо, що німецький фахівець замінив на посаді головного тренера Юліана Нагельсманна, якого звільнили в березні 2023 року. Наразі Баварія перебуває на другій сходинці з 50 балами. Мюнхенці відстають від Байєра на вісім очок.

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Auflösungserscheinungen bei den Bayern:

Nach Abpfiff der 2:3 gibt es wütende Diskussionen und beinahe ein Handgemenge zwischen Joshua #Kimmich und Co-Trainer Zsolt Löw. Unfassbar. #BOCFCB — Patrick Strasser (@AZ_Strasser) February 18, 2024