Мюнхенский клуб после увольнения Юлиана Нагельсманна находится в кризисном положении. Бавария вылетела из Кубка Германии, а в прошлом туре проиграла Майнцу (1:3). Неутешительные результаты отображаются в атмосфере внутри команды.

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Как информирует Bild, главный тренер эмоционально отреагировал после игры команды на маленьком ромбовидном поле. Он несколько раз указывал на ошибки в атакующих действиях и наконец схватил стойку, и дважды попытался сломать ее о колено. Ему удалось ее только надломить. Отмечается, что за занятием наблюдал генеральный директор Оливер Кан. Он тоже был недоволен работой команды и пошел в свой офис после того, как Тухель начал наносить повреждения спортивному инвентарю.

Бавария находится на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от Борусии Д на один балл. У мюнхенцев всего две победы в последних семи матчах.

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