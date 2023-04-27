У Юліана Нагельсманна є причина, через яку він не поспішає погоджуватися на роботу в Тоттенхемі.

Юліан Нагельсманн не поспішає приймати пропозиції щодо роботи, незважаючи на їхню наявність. І цьому є пояснення. Як інформує кореспондент The Daily Telegraph Джейсон Берт, Баварії належить компенсація за колишнього тренера, якщо він очолить іншу команду.

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З цієї причини варіант із Нагельсманном для Тоттенхема вважається "дорогим".

Водночас сам Нагельсманн очікує отримати компенсацію від мюнхенського клубу, якщо боси Баварії вирішать розірвати його контракт до закінчення терміну своєї дії.

Нагадаємо, що Юліан Нагельсманн був звільнений з Баварії через незадовільний стиль гри команди та її результати. Зараз мюнхенців очолює Томас Тухель.

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