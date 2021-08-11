"Це новий досвід для мене – я не дуже уявляю, чого мені чекати. Але гравці повернулися з оренд із відмінним настроєм, і це мене приємно здивувало. Гравцям корисно почуватися впевненіше і знати, де вони будуть продовжувати кар'єру У них сім'ї, це не завжди просто. Але у нас в команді чудова атмосфера.

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Думаю, підсилення гравцями високого рівня корисне для будь-якої команди. Але водночас ти повинен розуміти, що не всі будуть щасливі, коли когось купують на його позицію. Ми повинні про це потурбуватися. Після матчу з Арсеналом ми пройшлися по списку і зрозуміли, що на наступному тренуванні матимемо 42-х гравців. Зрозуміло, що в таких умовах неможливо тренувати всю команду на високому рівні", – цитує німця офіційний сайт УЄФА.

До слова, цього літа "сині" вже позбулися дев'ятьох гравців на чолі з Жиру й Томорі. Новий сезон для Челсі розпочнеться сьогодні, 11 серпня, матчем за Суперкубок УЄФА проти іспанського Вільяреала. Початок поєдинку о 22:00.

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