"Это новый опыт для меня – я не очень представляю, чего именно ожидать. Но игроки вернулись из аренд с отличным настроем, и это меня приятно удивило. Игрокам полезно чувствовать себя увереннее и знать, где они будут продолжать карьеру. У них семьи, это не всегда просто. Но у нас в команде прекрасная атмосфера.

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Думаю, усиление игроками высокого уровня полезно любой команде. Но одновременно ты должен понимать, что не все будут счастливы, когда кого-то приобретают на его позицию. Мы должны об этом позаботиться. После матча с Арсеналом мы прошлись по списку и поняли, что на следующей тренировке у нас будет 42 игрока. Понятно, что в таких условиях невозможно тренировать всю команду на высоком уровне", – цитирует немца официальный сайт УЕФА.

К слову, этим летом "синие" уже избавились от девяти игроков во главе с Жиру и Томори. Новый сезон для Челси начнется сегодня, 11 августа, матчем за Суперкубок УЕФА против испанского Вильярреала. Начало поединка в 22:00.

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