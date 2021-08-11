"Ми опинилися в доволі непростій ситуації. Одні гравці в нашій команді зіграли не більше тайму, в інших за плечима кілька тижнів підготовки та цілих чотири матчі.

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Ми пройшли через велике випробування після особливого сезону. Минулого літа майже не було паузи, потім настав новий довгий сезон плюс Євро і Кубок Америки. Це було вкрай важко й енерговитратно. Наші спеціалісти, які відповідають за відновлення гравців, приголомшливо попрацювали.

Наш тренерський штаб подвоїв об'єм роботи. Усі тренування розділяються на дві сесії. Нам потрібно забезпечити хорошу підготовку для різних груп гравців. Для багатьох моїх хлопців підготовка до дуже складного сезону продовжиться у найближчі тижні. Після наступної паузи на матчі збірних чимало наших гравців уже будуть у найкращій формі.

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Це не схоже на тиск, це те, що ми вимагаємо від себе. Удосконалюватися щодня і бути найкращим тренером, яким я можу стати кожного дня. Приходити в Кобхем щодня у доброму гуморі й добре працювати. Ми готові до нових випробувань.

Нам потрібно знайти баланс. Не можна відволікатися і не варто забагато думати про наші завдання і очікування. Це повсякденний процес, і якщо ви підходите до нього добре, то вам не можна відволікатися", – наводить слова німця офіційний сайт УЄФА.

Відзначимо, що матч Челсі – Вільяреал відбудеться у Белфасті в середу, 11 серпня. Початок поєдинку о 22:00.

Челсі – Вільяреал: анонс матчу Суперкубка УЄФА