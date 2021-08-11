У двобої за Суперкубок Європи лондонський Челсі зустрінеться з іспанським Вільяреалом. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Челсі – Вільяреал

11 серпня, 22:00. Белфаст, Віндзор Парк

Головний арбітр: Сергій Карасьов (Росія)

Телетрансляція на MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Після проведення вирішальних поєдинків чемпіонату Європи Британські острови ніяк не можуть відпустити футбол найвищого рівня. Ось і матч за Суперкубок УЄФА прийме північноірландський Белфаст. Компактний Віндзор Парк, на якому свої домашні матчі проводять Лінфілд і місцева збірна, справді виглядає непоганим варіантом арени для битви Челсі та Вільяреала в час коронавірусних обмежень.

У найближчий вікенд обом колективам стартувати в національних чемпіонатах. Тож белфастський матч стане для Томаса Тухеля і Унаї Емері ще й доброю нагодою підготуватися до внутрішніх змагань. Із цієї точки зору важливішим поєдинок є для лондонців. Через участь лідерів команди в Євро-2020 і Копа Амеріка "сині" жоден зі спарингів не провели в оптимальному складі. Аспілікуета, Тьягу Сілва, Крістенсен, Джеймс, Жоржінью, Маунт у міжсезоння не зіграли за Челсі жодної хвилини.

Навряд хтось із них вийде в старті й проти "Жовтої субмарини". Найекспериментальніше виглядатиме оборона, де цілком вірогідною є поява нетипової трійки оборонців з Трево Чалобою. Уродженець африканського Фрітауна торік набрався досвіду в Лізі 1 (29 матчів і 2 голи за Лор'ян), відіграв у трьох спарингах "синіх" влітку та має абміції закріпитися в обоймі Тухеля. Матиме нагоду ще раз себе проявити і Хакім Зієш. Марокканцю пророкували від'їзд до Італії, а він взяв і оформив дубль із Тоттенхемом.

Менше проблем в Емері. Точно не допоможуть Вільяреалу травмовані Парехо і Чуквуезе. Є сумніви щодо Пау Торреса, який був в обоймі збірної Іспанії на Євро-2020 і дійшов із "Фурією Рохою" до фіналу Олімпіади. А ось головний бомбардир левантійців – Жерар Морено – напоготові. Він не зміг витіснити з основи національної команди Морату (улюбленця Луїса Енріке) та навряд повернувся з форуму в доброму гуморі. Та "Жовта субмарина" втішила лідера атак новим контрактом аж на 6 років.

Цікаві факти

– Челсі 4 рази змагався за Суперкубок УЄФА, але здобув лише один титул (перемога над Реалом у 1998 році);

– Унаї Емері двічі виводив Севілью на поєдинки за трофей і зазнав двох поразок;

– Вільяреал не здобув жодної перемоги в літніх спарингах (+0, =3, -3), а Челсі не знав гіркоти поразок (+3, =1, -0).

Орієнтовні склади команд

Челсі: Менді – Чалоба, Зума, Рюдігер – Джеймс, Канте, Ковачіч, Алонсо – Зієш, Вернер, Хаверц

Вільяреал: Асенхо – Фойт, Альбіоль, Пау Торрес, Педраса – Трігерос, Морланес, Капу, А. Морено – Ж. Морено, Діа

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Вільяреал звично для вирішальних стадій єврозмагань отримав ярлик андердога. У "Жовту субмарину" не вірили перед протистояннями з Арсеналом і МЮ у Лізі Європи. Не вірять у шанси левантійців і зараз. Проте, команда Емері завжди готова осоромити скептиків. Навіть із кадровими проблемами Вільяреал обов'язково нав'яже боротьбу Челсі. Головна чеснота прийдешнього двобою у стилі команд. Ніхто не паркуватиме "автобус", буде багато цікавих тактичних ходів, пануватиме відкритий футбол. За такого сценарію шанси Челсі справді виглядають вищими. Та статус фаворита підопічним Тухеля ще належить підтвердити на полі.

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