Раздевалка мюнхенцев демонстрирует первые признаки раскола между главным тренером и командой, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на репортера Кэрри Хау.

Мюллер набросился на партнеров по Баварии после сенсационного поражения в Кубке Германии

В марте Тухеля неожиданно пригласили на место Юлиана Нагельсманна, но с тех пор Бавария скорее регрессирует. Вылет из Кубка Германии от третьелигового Саарбрюкена стал очередным ударом по репутации "ротен". Также команде не нравится, что тренер завел себе любимцев (Кейн, Сане), а с остальными подопечными может вообще не общаться неделями.

Еще одна плохая "привычка" Тухеля – публичная критика. Джошуа Киммих не оценил выпады наставника в адрес полузащиты после одного из неудачных матчей. Если 50-летний специалист не изменит своих методов, то рискует окончательно потерять раздевалку или даже работу в Баварии. Похожие ситуации с ним уже случались в Челси и дортмундской Боруссии.

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