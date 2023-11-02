Нападник Баварії Томас Мюллєр незадоволений реакцією команди після матчу з Саарбрюкеном і тим, що не всі гравці підійшли до трибун.

"Критика з боку вболівальників абсолютно зрозуміла. Це не обов'язково стосується гри чи результату. Що взагалі не розумію, так це те, що лише три-чотири гравці вміють поважати підтримку. Вболівальники приїхали серед тижня, щоб бути з командою.

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Треба привітати Саарбрюкен. Ми просто не були розумними й втратили кілька можливостей перед воротами суперника. Якщо ми програли, то це тільки через те, що багато чого зробили не так", – цитує нападника Mundo Deportivo.

Нагадаємо, що Баварія вилетіла з Кубка Німеччини від Саарбрюкена (1:2). Мюнхенці чотири сезони не можуть перемогти в турнірні.

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