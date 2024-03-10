"Чи поб'є Кейн рекорд Лєвандовскі? Я вірю, що він може все. Харрі робить те, що робив завжди – протягом усієї своєї кар'єри.

Кейн оформив 4-й хет-трик в Бундеслізі у надрезультативному знущанні Баварії над Майнцом – відео голів та огляд матчу

Кейн – приклад для наслідування, чудова особистість, топ-гравець. Це подарунок – бути його тренером. Він щотижня доводить, що це було правильне рішення підписати його", – цитує наставника мюнхенців Bayern & Germany.

Нагадаємо, що в сезоні 2020/21 Роберт Лєвандовскі встановив рекорд в Бундеслізі, забивши 41 гол виступаючи за Баварію. Харрі Кейн у поточній кампанії оформив 30 голів у 25 матчах чемпіонату Німеччини.

Баварія з хет-триком Кейна і 8 голами розірвала Майнц, Кельн врятувався у перестрілці з Борусією М, Лейпциг у зоні ЛЧ