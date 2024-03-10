Тухель оценил вероятность того, что Кейн побьет рекорд Левандовски в Бундеслиге
Главный тренер Баварии Томас Тухель высказался относительно сотрудничества с нападающим Харри Кейном.
"Побьет ли Кейн рекорд Левандовски? Я верю, что он может все. Харри делает то, что делал всегда – на протяжении всей своей карьеры.
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Кейн – пример для подражания, замечательная личность, топ-игрок. Это подарок быть его тренером. Он каждую неделю доказывает, что это было правильное решение подписать его", – цитирует наставника мюнхенцев Bayern & Germany.
Напомним, что в сезоне 2020/21 Роберт Левандовски установил рекорд в Бундеслиге, забив 41 гол выступая за Баварию. Харри Кейн в текущей кампании оформил 30 голов в 25 матчах чемпионата Германии.
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