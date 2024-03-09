Баварія розтрощила Майнц (8:1) у 25 турі чемпіонату Німеччини. Відеоогляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Мюнхенці продемонстрували неймовірну результативність в матчі проти Майнца. Підопічні Томаса Тухеля спромоглися забити аж вісім голів.

Баварія з хет-триком Кейна і 8 голами розірвала Майнц, Кельн врятувався у перестрілці з Борусією М, Лейпциг у зоні ЛЧ

Харрі Кейн оформив свій четвертий хет-трик в чемпіонаті Німеччини. Раніше він по три голи відправляв у ворота Борусії, Бохума та Дармштадта. Також у розгромі взяли участь Горецка, який оформив дубль, Мюллєр, Мусіала та Гнабрі.

Наразі Баварія перебуває на другій сходинці у турнірній таблиці. Мюнхенці мають у своєму активі 57 очок.