Кейн оформив 4-й хет-трик в Бундеслізі у надрезультативному знущанні Баварії над Майнцом – відео голів та огляд матчу
20:42 - Читать на русском
Баварія розтрощила Майнц (8:1) у 25 турі чемпіонату Німеччини. Відеоогляд матчу дивіться на "Футбол 24".
13’ Харрі Кейн
19’ Леон Ґорецка
47’ Томас Мюллєр
45+7’ Харрі Кейн
61’ Джамал Мусіала
66’ Серж Гнабрі
70’ Харрі Кейн
90+2’ Леон Ґорецка
Надім Амірі 31’
13’ Харрі Кейн
19’ Леон Ґорецка
31’ Надім Амірі
47’ Томас Мюллєр
45+7’ Харрі Кейн
61’ Джамал Мусіала
66’ Серж Гнабрі
70’ Харрі Кейн
90+2’ Леон Ґорецка
Мюнхенці продемонстрували неймовірну результативність в матчі проти Майнца. Підопічні Томаса Тухеля спромоглися забити аж вісім голів.
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Харрі Кейн оформив свій четвертий хет-трик в чемпіонаті Німеччини. Раніше він по три голи відправляв у ворота Борусії, Бохума та Дармштадта. Також у розгромі взяли участь Горецка, який оформив дубль, Мюллєр, Мусіала та Гнабрі.
Наразі Баварія перебуває на другій сходинці у турнірній таблиці. Мюнхенці мають у своєму активі 57 очок.
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