Мюнхенцы неожиданно проиграли Бохуму (3:2), а перед этим они проиграли Лацио в Лиге чемпионов (0:1) и Байеру в Бундеслиге (0:3). Впервые с 2015 года Бавария проиграли три матча подряд.

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Как информирует Фабрицио Романо, руководство мюнхенцев решило срочно провести встречу сразу после матча. Главной темой разговора станет будущее Томаса Тухеля.

Журналист Патрик Штрассер сообщил, что после матча с Бохумом между Киммихом и Жолтом Лоу, ассистентом Тухеля, произошла зажигательная перепалка. Игрок и тренер едва не подрались. Полузащитник отыграл в матче 63 минуты, а затем был заменен. Причины конфликта Киммиха и тренера неизвестны.

Напомним, что немецкий специалист заменил на посту главного тренера Юлиана Нагельсманна, которого уволили в марте 2023 года. Сейчас Бавария находится на второй строчке с 50 баллами. Мюнхенцы отстают от Байера на восемь очков.

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Auflösungserscheinungen bei den Bayern:

Nach Abpfiff der 2:3 gibt es wütende Diskussionen und beinahe ein Handgemenge zwischen Joshua #Kimmich und Co-Trainer Zsolt Löw. Unfassbar. #BOCFCB — Patrick Strasser (@AZ_Strasser) February 18, 2024