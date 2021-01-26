Тухель дав перший коментар у статусі тренера Челсі
Томас Тухель розповів про свої враження від призначення головним тренером Челсі.
"Я хотів би подякувати футбольному клубу Челсі за довіру до мене та мого персоналу.
Ми всі з великою повагою ставимося до роботи Френка Лемпарда та спадщини, яку він створив у Челсі. Водночас, я не можу дочекатися зустрічі зі своєю новою командою та змаганнями у найзахоплюючій футбольній лізі. Я вдячний, що тепер є частиною сім'ї Челсі – це почуття дивовижне!" – наводить слова Тухеля сайт Челсі.
Додамо, що вже завтра лондонці зіграють матч 20 туру АПЛ проти Вулверхемптона. Наразі "пенсіонери" йдуть дев'ятими у турнірній таблиці.
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