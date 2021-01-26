Томас Тухель розповів про свої враження від призначення головним тренером Челсі.

"Я хотів би подякувати футбольному клубу Челсі за довіру до мене та мого персоналу.

Тухель офіційно очолив Челсі

Ми всі з великою повагою ставимося до роботи Френка Лемпарда та спадщини, яку він створив у Челсі. Водночас, я не можу дочекатися зустрічі зі своєю новою командою та змаганнями у найзахоплюючій футбольній лізі. Я вдячний, що тепер є частиною сім'ї Челсі – це почуття дивовижне!" – наводить слова Тухеля сайт Челсі.

Додамо, що вже завтра лондонці зіграють матч 20 туру АПЛ проти Вулверхемптона. Наразі "пенсіонери" йдуть дев'ятими у турнірній таблиці.

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