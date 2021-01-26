"Я хотел бы поблагодарить футбольный клуб Челси за доверие ко мне и моему персоналу.

Тухель официально возглавил Челси

Мы все с большим уважением относимся к работе Фрэнка Лэмпарда и наследию, которое он создал в Челси. В то же время, я не могу дождаться встречи со своей новой командой и соревнованиями в самой захватывающей футбольной лиге. Я благодарен, что теперь являюсь частью семьи Челси – это чувство удивительное!" – приводит слова Тухеля сайт Челси.

Добавим, что уже завтра лондонцы сыграют матч 20 тура АПЛ против Вулверхэмптона. Сейчас "пенсионеры" идут девятым в турнирной таблице.

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