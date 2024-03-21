Новий наставник Лаціо Ігор Тудор має намір перевести ігрову схему команди з 4-3-3 на 3-4-2-1.

У середу, 20 березня, Тудор провів своє перше тренування на чолі Лаціо. На ньому Ігор відійшов від схеми попереднього наставника команди Мауріціо Саррі 4-3-3. Новий тренер планує повністю оновити ігровий стиль римської команди.

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Тудор переводить команду на нову схему з трьома центральними захисниками. Як інформує La Lazio Siamo Noi, хорватський тренер вибудовував дві команди римлян на тренувальному матчі в середу за схемою 3-4-2-1. Завдяки цій зміні атакувальний півзахисник Луїс Альберто став грати набагато вище – на одній лінії з номінальним вінгером Феліпе Андерсоном.

Тудор дебютує на лавці запасних Лаціо проти свого колишнього клубу Ювентус 30 березня.

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