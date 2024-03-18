У понеділок, 18 березня, Тудор прибув до Риму і вже встиг сфотографуватися з "розою" Лаціо. Відповідне фото римський клуб опублікував у своєму офіційному Твіттері.

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Інформації про офіційне призначення Тудора ще немає, але портал La Lazio Siamo Noi зазначає, що хорватський фахівець уже запланував перші тренування, починаючи із середи. Під час міжнародної паузи Тудор планує проводити подвійні сесії щодня.

Тренування відновляться без п'яти гравців "орлів": Весіно, Хюсай, Марушіч, Ісаксен та Дзакканьї отримали виклики у свої національні збірні.

Нагадаємо, що раніше цього сезону Тудор відмовився очолити Наполі. Перед тим 45-річний хорват працював у Марселі з Русланом Маліновським, очолював Верону, Хайдук, Удінезе, Галатасарай, Карабюкспор і ПАОК.

Лаціо, який в 1/8 ЛЧ вилетів від Баварії, у чемпіонаті Італії посідає лише 9 місце. Від зони ЛЧ римська команда відстає на 11 очок.

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