Тудор разрушил наследие Сарри в Лацио – команда начала менять игровые принципы
Новый наставник Лацио Игор Тудор намерен перевести игровую схему команды с 4-3-3 на 3-4-2-1.
В среду, 20 марта, Тудор провёл свою первую тренировку во главе Лацио. На ней Игор отошёл от схемы предыдущего наставника команды Маурицио Сарри 4-3-3. Новый тренер планирует полностью обновить игровой стиль римской команды.
Лацио официально объявил имя нового тренера
Тудор переводит команду на новую схему с тремя центральными защитниками. Как информирует La Lazio Siamo Noi, хорватский тренер выстраивал две команды римлян на тренировочном матче в среду по схеме 3-4-2-1. Благодаря этому изменению атакующий полузащитник Луис Альберто стал играть гораздо выше – на одной линии с номинальным вингером Фелипе Андерсоном.
Тудор дебютирует на скамейке запасных Лацио против своего бывшего клуба Ювентус 30 марта.
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