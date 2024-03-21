В среду, 20 марта, Тудор провёл свою первую тренировку во главе Лацио. На ней Игор отошёл от схемы предыдущего наставника команды Маурицио Сарри 4-3-3. Новый тренер планирует полностью обновить игровой стиль римской команды.

Лацио официально объявил имя нового тренера

Тудор переводит команду на новую схему с тремя центральными защитниками. Как информирует La Lazio Siamo Noi, хорватский тренер выстраивал две команды римлян на тренировочном матче в среду по схеме 3-4-2-1. Благодаря этому изменению атакующий полузащитник Луис Альберто стал играть гораздо выше – на одной линии с номинальным вингером Фелипе Андерсоном.

Тудор дебютирует на скамейке запасных Лацио против своего бывшего клуба Ювентус 30 марта.

Лацио победил Фрозиноне в первом матче без Сарри, сын Мальдини забил шедевр и установил рекорд, Торино обыграл Удинезе