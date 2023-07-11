"Я ще нічого не підписував. Не знаю, чи є пропозиція із Саудівської Аравії. Мені кажуть, що так. Гравцеві пропонують велику суму, нашому клубу – менше. Після 8 років у Лаціо гравець попросив відпустити його. Проблема не в стосунках з клубом, а в голові. У нас не було фінансових проблем, він просто захотів змінити атмосферу.

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Чому Сергєй йде? Я не знаю, чи має він проблеми з мотивацією. Якщо гравець хоче піти до Саудівської Аравії, то лише через гроші. Але краще питайте у нього про це. Я до останнього намагався його утримати, але коли мене прямо просять відпустити, то що я можу зробити? Ми хотіли продовжити з ним контракт, підвищивши зарплату.

У нас з ним добрі стосунки, але тільки сам гравець вирішує, що він хоче робити в житті. Він зателефонував мені і благав відпустити його. Зараз виходить так, що Сергєй завершує кар'єру. Конкретної пропозиції поки що немає. Ми чекаємо правильної пропозиції. Я домовився з ним, що ми відпустимо його, якщо Лаціо отримає нормальну пропозицію, яка хоч якось нас влаштує. Пропозиція нижче 50 мільйонів, трохи нижче. Я просто виконую обіцянку, яку дав", – наводить слова Лотіто Calciomercato.

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