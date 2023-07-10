Мілінковіч-Савіч погодився на перехід в Аль-Хіляль, де йому запропонували контракт на 3 сезони та зарплату в розмірі 20 мільйонів євро річних, повідомляє La Repubblica.

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Аравійський клуб також задовольнить вимоги Лаціо. Аль-Хіляль вже надіслав офіційний запит на трансфер, виписавши чек на 40 мільйонів євро. Саме таку суму й просить Лаціо.

Мауріціо Саррі працює над пошуком заміни лідеру команди. Тренер хоче запросити Пйотра Зєліньскі з Наполі. Поляк у минулому сезоні став чемпіоном Італії, а його контракт завершується влітку 2024-го.