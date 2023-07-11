"Я еще ничего не подписывал. Не знаю, есть ли предложение из Саудовской Аравии. Мне говорят, что да. Игроку предлагают большую сумму, нашему клубу – меньше. После 8 лет в Лацио игрок попросил отпустить его. Проблема не в отношениях с клубом, а в голове… У нас не было финансовых проблем, он просто захотел сменить атмосферу.

Милинкович-Савич соблазнился фантастической зарплатой в Саудовской Аравии – Лацио нашел чемпионскую замену

Почему Сергей уходит? Я не знаю, есть ли у него проблемы с мотивацией. Если игрок хочет уйти в Саудовскую Аравию, то только из-за денег. Но лучше спрашивайте у него об этом. Я до последнего пытался его удержать, но когда меня прямо просят отпустить, что я могу сделать? Мы хотели продлить с ним контракт, повысив зарплату.

У нас с ним хорошие отношения, но только сам игрок решает, что он хочет делать в жизни. Он позвонил мне и умолял отпустить его. Сейчас выходит так, что Сергей завершает карьеру. Конкретного предложения пока нет. Мы ждем правильного предложения. Я договорился с ним, что мы отпустим его, если Лацио получит нормальное предложение, которое хоть как-то нас устроит. Предложение ниже 50 миллионов, чуть ниже. Я просто выполняю обещание, которое дал", – приводит слова Лотито Calciomercato.

Йовичевич против Роналду, а мог бы против Шахтера: призрак Хацкевича может стоить тренеру успешной карьеры