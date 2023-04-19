"Челсі має низку чудових гравців. Це неймовірно талановита команда. Думаю, у них є фундамент для всього. Але вони зробили зворотне тому, як треба було діяти. Вони просто взяли і купили кожного, і тепер у них є велика проблема.

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Думаю, насамперед їм потрібно скоротити свій склад. Це виснажує тренера. Я питав Френка Лемпарда щодо цього. Коли ти приїжджаєш на тренувальну базу, тобі доводиться працювати більш як з 30 гравцями. Це виснажує.

Неймовірно, як дорого їм коштуватиме ця помилка, тому що тепер їм потрібно позбутися цих гравців. Деякі гравці не захочуть йти і їм доведеться заплатити, щоб вони пішли. Це по-справжньому дорога помилка", – сказав Оуен в ефірі Sky Sports.

Нагадаємо, напередодні Челсі вдруге поступився Реалу у чвертьфіналі Ліги чемпіонів (0:2) і втратив шанс здобути бодай один трофей у поточному сезоні.

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