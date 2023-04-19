Мудрик нарвався на скорочення зарплати – фанати Челсі зацінили нову позицію українця, стратегічна помилка босів
Френк Лемпард продовжує шукати способи завести свою команду, яка вже настільки звикла до поразок, що навіть не намагається довести щось сама собі.
Напередодні Челсі остаточно провалив сезон, програвши у матчі-відповіді Ліги чемпіонів мадридському Реалу. Лондонський клуб не зміг пробитись у півфінал турніру і втратив шанс здобути бодай один трофей. Український півзахисник Михайло Мудрик потрапив до заявки, однак старт поєдинку розпочав на лавці, вийшовши лише на 67-й хвилині замість Кукурельї.
За повідомленням The Telegraph, практично всім новачкам Челсі, що приєднались до клубу влітку та взимку, з наступного сезону автоматично знизять зарплатню на 30% у зв'язку з непотраплянням клубу в Лігу чемпіонів. Про експерименти Френка Лемпарда, роль у них Михайла Мудрика, хейт фанатів і не тільки дивіться у нашому новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".