Френк Лемпард продовжує шукати способи завести свою команду, яка вже настільки звикла до поразок, що навіть не намагається довести щось сама собі.

Напередодні Челсі остаточно провалив сезон, програвши у матчі-відповіді Ліги чемпіонів мадридському Реалу. Лондонський клуб не зміг пробитись у півфінал турніру і втратив шанс здобути бодай один трофей. Український півзахисник Михайло Мудрик потрапив до заявки, однак старт поєдинку розпочав на лавці, вийшовши лише на 67-й хвилині замість Кукурельї.

За повідомленням The Telegraph, практично всім новачкам Челсі, що приєднались до клубу влітку та взимку, з наступного сезону автоматично знизять зарплатню на 30% у зв'язку з непотраплянням клубу в Лігу чемпіонів. Про експерименти Френка Лемпарда, роль у них Михайла Мудрика, хейт фанатів і не тільки дивіться у нашому новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".