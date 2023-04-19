"У Челси есть ряд замечательных игроков. Это невероятно талантливая команда. Думаю, у них есть фундамент для всего. Но они сделали обратное тому, как надо было действовать. Они просто взяли и купили каждого, и теперь у них есть большая проблема.

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Думаю, первым делом им нужно сократить свой состав. Это изматывает тренера. Я спрашивал Фрэнка Лэмпарда по этому поводу. Когда ты приезжаешь на тренировочную базу, тебе приходится работать более чем с 30 игроками.

Невероятно, как дорого им будет стоить эта ошибка, потому что теперь им нужно избавиться от этих игроков. Некоторые игроки не захотят уходить и им придется заплатить, чтобы они ушли. Это по-настоящему дорогая ошибка", – сказал Оуэн в эфире Sky Sports.

Напомним, накануне Челси во второй раз уступил Реалу в четвертьфинале Лиги чемпионов (0:2) и потерял шанс завоевать хотя бы один трофей в текущем сезоне.

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