"Коли я тільки прийшов в Карпати, то там був іспанський вектор, тренер – Наварро, Друді на керівній посаді. Але в Карпатах все швидко міняється. Тренерів могли прибирати вже через декілька місяців. Коли Друді йшов, то для всіх нас це стало новиною. Пам’ятаю, як він мені сказав: "Артеме, ти мені був як старший брат в команді". Було приємно таке почути.

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Як Друді співпрацював зі Смалійчуком? Ви знаєте моє ставлення до Смалійчука, я його висловлював не в одному інтерв’ю, ця людина знищила Карпати. Спочатку у них були хороші відносини, це ж Смалійчук привів Друді, але потім Даріо, напевно, зрозумів, якою людиною є Смалійчук, і все змінилося.

На керівній посаді Друді тримався трохи відсторонено від команди, але на посаді тренера став зовсім іншою людиною – відкритою, завжди спілкувався з футболістами. Як стався відхід Друді з Карпат? Як завжди в Карпатах. Спочатку результату немає, потім він починає налагоджуватися, але тренера чомусь звільняють.

Думаю, одним з ініціаторів звільнення Друді був Смалійчук руками Димінського. Він Друді привів, але потім, напевно, розісрався з ним до такої міри, що вони більше не спілкувалися. Це моя суб’єктивна думка", – поділився Федецький в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Даріо Друді нещодавно став спортивним директором Полісся. Він не новачок в українському футболі – розпочинав скаутом в іспанському Вільяреалі у 2011 році. Через 5 років Даріо вперше приїхав в Україну, очоливши кропивницьку Зірку (у статусі в. о.). Згодом перебрався у Карпати, де в сезоні 2017/18 встиг побути виконавчим директором "левів", а також попрацювати у тренерському штабі "зелено-білих".

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