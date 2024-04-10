"Когда я только пришел в Карпаты, то там был испанский вектор, тренер – Наварро, Друди на руководящей должности. Но в Карпатах все быстро меняется. Тренеров могли убирать уже через несколько месяцев. Когда Друди уходил, то для всех нас это стало новостью. Помню, как он мне сказал: "Артем, ты мне был как старший брат в команде". Было приятно такое услышать.

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Как Друди сотрудничал со Смалийчуком? Вы знаете мое отношение к Смалийчуку, я его высказывал не в одном интервью, этот человек уничтожил Карпаты. Сначала у них были хорошие отношения, это же Смалийчук привел Друди, но потом Дарио, наверное, понял, каким человеком является Смалийчук, и все изменилось.

На руководящей должности Друди держался немного отстраненно от команды, но на должности тренера стал совсем другим человеком – открытым, всегда общался с футболистами. Как произошел уход Друди из Карпат? Как всегда в Карпатах. Сначала результата нет, потом он начинает налаживаться, но тренера почему-то увольняют.

Думаю, одним из инициаторов увольнения Друди был Смалийчук руками Дыминского. Он Друди привел, но потом, наверное, рассорился с ним до такой степени, что они больше не общались. Это мое субъективное мнение", – поделился Федецкий в интервью Украинскому футболу.

Напомним, Дарио Друди недавно стал спортивным директором Полесья. Он не новичок в украинском футболе – начинал скаутом в испанском Вильяреале в 2011 году. Через 5 лет Дарио впервые приехал в Украину, возглавив кропивницкую Зирку (в статусе и. о.). Впоследствии перебрался в Карпаты, где в сезоне 2017/18 успел побыть исполнительным директором "львов", а также поработать в тренерском штабе "зелено-белых".

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