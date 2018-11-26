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Цуриков стал лучшим игроком 16-го тура УПЛ

15:46 19 Читати українською
Цуриков стал лучшим игроком 16-го тура УПЛ
Андрей Цуриков / Фото ФК Александрия

УПЛ назвала лучшего игрока по итогам 16-го тура Премьер-лиги 2018/19.

Защитник Александрии Андрей Цуриков стал лучшим игроком 16-го тура чемпионата Украины.

Александрия – Динамо – 2:1 – видео голов и обзор матча

В матче против Динамо Цуриков отличился голом и заработал пенальти, который в итоге позволил александрийцам завоевать сенсационную победу (2:1).

В состав экспертного совета вошли: Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Артур Валерко, Йожеф Сабо, Виктор Грачев, Олег Венглинский, Александр Сопко.

Шаран – лучший тренер 16-го тура УПЛ

Украина16 тур

Александрия - Динамо Киев: Воскресенье 25 ноября 2018

Александрия
Матч окончен
2 : 1
Динамо Киев
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УПЛ Александрия - Динамо Киев Андрей Цуриков Андрей Цуриков Александрия Александрия
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