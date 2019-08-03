ЦСКА Софія – Зоря: відомо час початку матчу кваліфікації Ліги Європи

Зоря зустрінеться з ЦСКА Софія у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Перший поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Зорею та ЦСКА відбудеться 8 серпня, о 20:30, у Болгарії, повідомляє Twitter Зорі.

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Матч-відповідь запланований на 15 серпня, в Запоріжжі, на стадіоні Славутич-арена. Час початку поєдинку поки не визначено.

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Нагадаємо, у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи команда Віктора Скрипника пройшла чорногорську Будучность з загальним рахунком 4:1.