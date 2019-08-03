toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ДИНАМО КИЕВ ЖЕРСОН РОДРИГЕС ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

ЦСКА София – Заря: известно время начала матча квалификации Лиги Европы

13:37 42 Читати українською
ЦСКА София – Заря: известно время начала матча квалификации Лиги Европы
ФК Заря / сайт клуба

Заря встретится с ЦСКА в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

 

Первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги Европы между Зарей и ЦСКА состоится 8 августа, в 20:30, в Болгарии, сообщает Twitter Зари.

Русин перейдет в Зарю на правах аренды и сможет сыграть уже в Лиге Европы против ЦСКА, – журналист

Ответный матч запланирован на 15 августа, в Запорожье, на стадионе Славутич-арена. Время начала поединка пока не определено.

Заря встретится с вице-чемпионом Болгарии в следующем раунде Лиги Европы

Напомним, во втором квалификационном раунде Лиги Европы команда Виктора Скрипника прошла черногорскую Будучность с общим счетом 4:1.

blog_ava
Магуайр получит в Манчестер Юнайтед бешеную зарплату
10:47
284
Теги
Заря Заря ЦСКА София ЦСКА София Лига Европы ЦСКА София - Заря
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
23
мин
Львов
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук