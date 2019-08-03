ЦСКА София – Заря: известно время начала матча квалификации Лиги Европы

Заря встретится с ЦСКА в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

Первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги Европы между Зарей и ЦСКА состоится 8 августа, в 20:30, в Болгарии, сообщает Twitter Зари.

Русин перейдет в Зарю на правах аренды и сможет сыграть уже в Лиге Европы против ЦСКА, – журналист

Ответный матч запланирован на 15 августа, в Запорожье, на стадионе Славутич-арена. Время начала поединка пока не определено.

Заря встретится с вице-чемпионом Болгарии в следующем раунде Лиги Европы

Напомним, во втором квалификационном раунде Лиги Европы команда Виктора Скрипника прошла черногорскую Будучность с общим счетом 4:1.