Зоря зустрінеться з віце-чемпіоном Болгарії в наступному раунді Ліги Європи

Зоря дізналася суперника у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи 2019/20. Підопічні Віктора Скрипника зіграють проти софійського ЦСКА.

Ліга Європи 2019/20. Другий кваліфікаційний раунд, матч-відповідь

Осієк – ЦСКА Софія – 1:0 (за сумою двох матчів – 1:1, по пенальті – 3:4)

Гол: Майсторовіч, 28

У першому поєдинку ЦСКА на власному полі мінімально здолав хорватських гостей – 1:0, а в другому з аналогічним рахунком вдома виграв Осієк. Єдиний гол у зустрічі забив Анте Майсторовіч.

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Овертайми не допомогли визначити переможця пари, тому команди все вирішували в серії пенальті. У "лотереї" удача посміхнулася ЦСКА. Саме віце-чемпіон Болгарії став суперником Зорі, яка на попередній стадії пройшла Будучность.

Поєдинок 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи ЦСКА – Зоря відбудеться 8 серпня в Софії, а матч-відповідь у Запоріжжі запланований на 15 серпня.

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